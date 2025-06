Conferințe pe tema libertății economice

La Iași, se va desfășura mâine, 4 iunie, „Free Market Road Show”, eveniment dedicat libertății economice, ajuns la a 10-a ediție. În cadrul manifestării, care va avea loc în Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, se va discuta despre economia de piață, libertatea individuală, prosperitatea economică și limitele intervenției guvernamentale.

Organizat de Institutul Hayek România, în parteneriat cu Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, „Free Market Road Show” marchează, anul acesta, 50 de ani de la decernarea Premiului Nobel pentru Științe Economice lui Friedrich A. Hayek (1899-1992), economist și filosof marcant al secolului 20. El este cunoscut pentru viziunea sa clasic liberalistă, remarcabil sintetizată în celebra sa carte „Drumul către servitute”.

„Cum putem încuraja inovarea și creșterea, cum protejăm libertă­țile individuale într-o eră a supravegherii și a intervenționismului? Conferințele «Free Market Road Show 2025» oferă oportunitatea de a aborda aceste subiecte și de a identifica soluții durabile”, se pre­cizează într-un comunicat al organizatorilor. Vor conferenția Bogdan Călinescu, director al Institute for Economic and Fiscal Research (IREF), think tank european cu sediul la Paris, Per Bylund, profesor de antreprenoriat la Oklahoma State University, și Richard Teather, consultant britanic specializat în fiscalitatea offshore și unul dintre experții trimiși de Comisia Europeană pentru a ajuta țările din Europa de Est în tranziția lor către aderarea la UE.