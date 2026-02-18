Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Constantin Brâncuși, omagiat la UMF Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 18 Feb 2026

Centrul Cultural „I. I. Mironescu” al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) va organiza joi, 19 februarie, în ziua împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului, o serie de evenimente dedicate marcării acestui moment, sub genericul „Brâncuși a fost aici”.

Începând cu ora 12:00, Muzeul de Anatomie din cadrul UMF va fi deschis publicului, unde se va putea admira „Ecorșeul”, singura operă a lui Brâncuși existentă în Iași, realizată în 1902, sub îndrumarea profesorului Dimitrie Gerota. „Muzeul de Anatomie găzduiește Ecorșeul «Gerota‑Brâncuși», operă definită prin acuratețe și armonie structurală, un reper esențial pentru înțelegerea modului în care anatomia a servit drept bază pentru esențializarea formei”, a declarat dr. Richard Constantinescu, directorul Centrului Cultural „I. I. Mironescu”.

La Muzeul de Istorie a Medicinei se va desfășura atelierul de cuvinte „Cei din jurul lui Brâncuși. Despre mentori, corp și poezie”, în cadrul căruia va fi abordată legătura lui Brâncuși cu mediul medical ieșean, susținut de dr. Richard Constantinescu. Manifestarea va fi urmată de atelierul de grafică „Forma și esența. Anatomia în viziune brâncușiană”, susținut de Vladimir Dumbravă. 

