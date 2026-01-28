„Cravata galbenă” la Festivalul de film din Santa Barbara

Data: 03 Feb 2026

Filmul „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celibidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache, care semnează şi scenariul împreună cu James Olivier, va avea premiera în Statele Unite ale Americii pe 6 februarie, la Teatrul Riviera, în cadrul celei de-a 41-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Santa Barbara (SBIFF). „Este o onoare deosebită să ducem «Cravata Galbenă» la SBIFF, cu prilejul premierei în Statele Unite. Nu există un loc mai potrivit decât Santa Barbara pentru ceea ce sperăm să fie începutul unui dialog frumos şi de durată cu publicul american”, a declarat regizorul, citat în comunicatul festivalului. Cu o distribuție reunind nume mari ale cinematografiei internaţionale, printre care John Malkovich şi Miranda Richardson, ambii dublu nominalizaţi la premiile Oscar, Ben Schnetzer şi Kate Phillips, Sean Bean, laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser şi Charlie Rowe, „Cravata Galbenă” a fost cel mai vizionat film românesc al anului 2025. De la lansarea în cinematografe, filmul a fost văzut de peste 470.000 de spectatori. (D.Ș.)



