Cursuri de limba română pentru cetățeni străini

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 23 Ianuarie 2026

Institutul Cultural Român (ICR) organizează, în perioada 2 februarie - 2 aprilie 2026, cursuri de limba română destinate cetățenilor străini. Acestea vor avea caracter extensiv și se vor desfășura atât cu prezență fizică, cât și în format online, la București, începând cu data de 2 februarie 2026, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ICR. Programele sunt concepute pentru toate nivelurile de competență lingvistică, de la începători la avansați, și respectă prevederile Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și se pot înscrie prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site.

