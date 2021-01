Demonstraţie militară şi târg meşteşugăresc la Muzeul Satului

Data: 26 Ian, 2021

Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită la Muzeul Națio­nal al Satului „Dimitrie Gusti” cu o demonstrație militară în uniforme de epocă și cu un târg al meșterilor populari, care promovează cum știu mai bine arta și tradițiile românești. Publicul prezent a avut parte de o adevărată oră de istorie oferită de Asociația Tradiția ­Militară, formată din iubitori de istorie, care militează pentru valorile naționale și pentru rădăcinile poporului român.

„În numele Atotputernicului Dumnezeu jur că îmi voi îndeplini serviciul către preaînălțatul nostru domnitor Alexandru Ioan I și către patria mea, cu credință și cu deplin sacrificiu, că voi apăra persoana Măriei Sale și patria mea la orice întâmplare inamică vătămătoare și cu pericolul vieții mele. Așa să îmi ajute Dumnezeu!” Acesta este jurământul pe care îl rosteau sol­dații, în cadrul unei ceremonii, în fața comandatului, preotului și drapelului. De Ziua Unirii Principatelor Române a fost rostit, simbolic, pe aleile Muzeului Satului, de către membrii Asociației Tra­diția Militară, în fața tuturor celor care au ales să fie la ceas de sărbătoare în lumea satului din Capitală.

Asociația Tradiția Militară a făcut o demonstrație de reconstituire istorico-militară, coordonată de Mircea Stoica, președintele asocia­ției, care se bucură să vadă entuziasmul pe chipul oamenilor și dorința de cunoaştere. „Ne-am prezentat în fața publicului în uniforme de vânători pedeștri și de infanterie de linie, am arătat mânuiri de armă după regulamentele de epocă, am explicat uniformele, am arătat ceremonialuri militare și exerciții tactice, precum scrima cu arma. Drapelul, în general, este un simbol important, dar cele două pe care le-am adus cu noi sunt cele mai puternice simboluri ale momentului, reprezentând modele de la 1861 și 1863”, a precizat Mircea Stoica.

Din programul dedicat Zilei Unirii Principatelor Române nu au lipsit meșterii populari, care au venit cu păpuși lucrate manual, ceramică cu modele de pe ii vechi și decorațiuni din gospodăria autentică. Istoria, tradiția și dragostea de neam i-au adus laolaltă, de Ziua Unirii Principatelor Române, pe cei care împărtășeșc aceleași valori și păstrează vie amintirea înaintașilor. (A. D.)