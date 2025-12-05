„Metalibris”, expoziție de carte-obiect la Gaudeamus

În aceste zile, pe durata celei de-a 32-a ediții a Târgului de carte Gaudeamus, la standul Radio ­România poate fi vizionată expoziția de artă plastică „Metalibris” care cuprinde 15 cărți - obiecte de artă realizate din diverse materiale și tehnici: metal, hârtie, textile, eco-printing, broderie manuală, croșet, colaj de hârtie și material textil, material sintetic, mărgele, sticlă. Lucrările sunt realizate de artiștii Daniela Frumușeanu, Georgeta Hlihor, Bogdan Severin Hoșbotă, Natalia Lazăr și Valeriu Lazăr, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Inițiatoarea proiectului este Daniela Frumușeanu, cunoscută pentru multe astfel de expoziții naționale și internaționale. „Este vorba despre cărți de artist, nu toate cele expuse aici sunt cărți-obiect, cărțile-obiect având un caracter sculptural, poți să te plimbi în jurul lor, să le vezi din diferite unghiuri, în timp ce cartea de artist poate să fie parietală, poate să fie pusă pe un postament, realizată în tehnici convenționale sau neconvenționale”, a spus Daniela Frumușeanu. Artista a inițiat, în 2009, împreună cu americanca Joanne Luongo, proiectul „Vestul întâlnește Estul - schimb cultural de carte” (West Meets East - A Cultural Book Exchange), iar în martie 2026 se va desfășura la Muzeul Național al Literaturii Române ediția a 15-a.

Artista Georgeta Hlihor participă la „Metalibris” cu trei lucrări, folosind colajul textil și de hârtie, și ne împărtășește câte ceva din povestea lor: „Una dintre cărți se numește «Priviri», ochiul fiind fereastra noastră interioară; prin folosirea unui fir textil pe orizontală, pe copertă și pe file, am dorit să sugerez ideea de poartă spre interior și exterior. Pentru altă lucrare, «Cartea formelor primordiale», am folosit materiale textile pe care le-am compus, le-am cusut la mașină, am creat compoziții inedite, care să sugereze mai multe idei, și las la latitudinea privitorului interpretarea imaginilor și a stărilor create. Ultima carte, «Hoinărind prin spațiu», este o carte cu fire, axată mai mult pe forma geometrică de pătrat care sugerează echilibrul. Frumusețea cărților-obiect vine din faptul că pot fi răsfoite, iar imaginea lor în sine vorbește în locul cuvintelor, acesta fiind rolul lor într-un salon de carte, ilustrarea diversității de comunicare”.

Cărțile-obiect pot fi admirate până duminică, 7 decembrie, în cadrul Târgului Gaudeamus, între orele 10:00 și 20:00.