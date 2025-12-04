Ateliere de istorie recentă la Cluj-Napoca

Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, prin Institutul de Istorie „George Bariţiu”, va organiza, în perioada 4-15 decembrie, șapte ateliere de dialog intergeneraţional dedicate evenimentelor din decembrie 1989. Prof. univ. dr. Eugen Moritz, Tiberiu Iordan, Răzvan Rotta, Vasile Măgrădean, Tiberiu Fărcaş, conf. univ. dr. Rareş Beuran şi acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, se vor întâlni cu elevi şi studenţi clujeni pentru a rememora rolul tinerilor în Revoluţia din 1989. Discuţiile se vor desfăşura în jurul expoziţiei internaţionale de fotografie „Născuţi în 1989 - Poveşti despre democraţie pentru tinerii europeni”, care surprinde, în 30 de ipostaze, implicarea tinerilor din şase ţări europene foste comuniste în momentele decisive ale anului 1989.

Activităţile au loc în cadrul proiectului european Born in 1989 - Democracy tales for young Europeans (Născuţi în 1989 - Poveşti despre democraţie pentru tinerii europeni), finanţat de Comisia Europeană, şi îşi propun să exploreze modul în care moştenirea anului 1989 rezonează astăzi cu generaţiile născute în democraţie, care nu au trăit direct lupta pentru libertate, dar care sunt chemate să-i continue spiritul civic şi valorile fundamentale, informează Agerpres. Proiectul este implementat de un consorţiu format din şase instituţii de cercetare din Germania, Estonia, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria şi combină reflecţia istorică cu activităţi creative şi participative.