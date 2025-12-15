Concert de colinde în Țara Moților

La Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, județul Alba, va avea loc mâine, 16 decembrie, concertul de colinde tradiționale românești intitulat „Colinde în Țara Moților”. Evenimentul va reuni grupul tradițional de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni, corul de copii al Parohiei ortodoxe române „Izvorul Tămăduirii” din Câmpeni, grupul vocal tradițional „Țarina” al CupruMin Abrud, precum și grupul de colindători „Dor”, coordonat de Alin Joldeş.

Publicul se va bucura şi de prezența artiștilor Mirela Mănescu‑Felea, Ionuț Fulea, Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga și Nicolae Plută, acompaniați de Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, sub conducerea muzicală a lui Alexandru Pal, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Centrului Cultural „Augustin Bena” Alba. Accesul la concert este gratuit, în limita locurilor disponibile.