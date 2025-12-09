Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde al Corului Academic „Gavriil Musicescu”

Un articol de: Oana Nistor - 10 Decembrie 2025

Filarmonica de stat „Moldova”-Iași invită publicul ieşean, joi, 11 decembrie, de la ora 19:00, în Atriumul Palas Mall, la concertul de colinde „La toată casa-i Lumină”, susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, sub conducerea lect. univ. dr. Consuela Radu-Țaga, care propune un parcurs sonor introductiv în atmosfera luminoasă premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului. 

„Cuprinsul colindelor este unul profund, redând cu limpezime, în cuvinte simple, dar de o gingășie aparte, nesfârșita bogăție sufletească și forța creatoare cu care poporul nostru, autorul colindelor, L-a primit cu nesfârșită dragoste, recunoștință și duioșie pe Pruncul Iisus”, ne-a spus Consuela Radu-Ţaga, dirijoarea Corului Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de stat „Moldova”.

Repertoriul evidenţiază moște­nirea colindului arhaic, prelucrat într-un limbaj coral contemporan, astfel că vor fi audiate lucrări românești de o sensibilitate aparte, semnate de compozitori precum Gheorghe Danga, Sorin Marcu, Anatol Zeman, Ion Dobrinescu, dar și suite corale precum cea semnată de Constantin Arvinte. Sensibilitatea şi profunzimea colindelor autentice românești vor fi completate de eleganţa cântecelor de iarnă consacrate în spațiul anglo-saxon și pe continentul american, precum „Winter Wonderland”, „I’ll Be Home for Christmas” sau „Sing We Now of Christmas”. Pe scenă, vor evolua, alături de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, artiştii Aurelian Holeră - pian şi Lucian Maxim - percuție. 

 

