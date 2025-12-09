Concert de colinde al Corului Academic „Gavriil Musicescu”

Filarmonica de stat „Moldova”-Iași invită publicul ieşean, joi, 11 decembrie, de la ora 19:00, în Atriumul Palas Mall, la concertul de colinde „La toată casa-i Lumină”, susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, sub conducerea lect. univ. dr. Consuela Radu-Țaga, care propune un parcurs sonor introductiv în atmosfera luminoasă premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului.

„Cuprinsul colindelor este unul profund, redând cu limpezime, în cuvinte simple, dar de o gingășie aparte, nesfârșita bogăție sufletească și forța creatoare cu care poporul nostru, autorul colindelor, L-a primit cu nesfârșită dragoste, recunoștință și duioșie pe Pruncul Iisus”, ne-a spus Consuela Radu-Ţaga, dirijoarea Corului Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de stat „Moldova”.

Repertoriul evidenţiază moște­nirea colindului arhaic, prelucrat într-un limbaj coral contemporan, astfel că vor fi audiate lucrări românești de o sensibilitate aparte, semnate de compozitori precum Gheorghe Danga, Sorin Marcu, Anatol Zeman, Ion Dobrinescu, dar și suite corale precum cea semnată de Constantin Arvinte. Sensibilitatea şi profunzimea colindelor autentice românești vor fi completate de eleganţa cântecelor de iarnă consacrate în spațiul anglo-saxon și pe continentul american, precum „Winter Wonderland”, „I’ll Be Home for Christmas” sau „Sing We Now of Christmas”. Pe scenă, vor evolua, alături de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, artiştii Aurelian Holeră - pian şi Lucian Maxim - percuție.