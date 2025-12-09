Program de iarnă pentru vizitarea cetății de la Sarmizegetusa

Turiştii care intenţionează să viziteze cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, trebuie să ţină cont de noul program de iarnă, intrat în vigoare în luna decembrie, accesul în perimetrul sitului istoric fiind permis de marţi până duminică, între orele 9:00 şi 15:00. Potrivit administraţiei Sarmizegetusa Regia, situl va fi închis în zilele de luni, iar, în cursul săptămânii, ultima intrare va fi permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii.

„Fortificaţia vizibilă astăzi la Sarmizegetusa Regia este construită în perioada războaielor dintre daci şi romani. Zidul cu blocuri din calcar, pe care îl vedem în prezent, închide o suprafaţă de aproximativ 3 hectare, are o lungime totală de circa 670 de metri şi a fost ridicat la începutul secolului al II-lea d.Hr. Lucrările de fortificare au fost probabil realizate de soldaţi ai legiunilor a IV-a Flavia Felix, a II-a Adiutrix şi a VI-a Ferrata, toate atestate epigrafic în fosta capitală a Regatului Dacic”, se arată pe pagina de socializare a administraţiei sitului. Sarmizegetusa Regia, vizitată anul trecut de 52.000 de persoane, face parte din complexul de cetăţi dacice din Munţii Orăştiei, este monument UNESCO şi se află în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara.