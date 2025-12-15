Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Muzeul Satului Vâlcean, în proces de reabilitare

Muzeul Satului Vâlcean, în proces de reabilitare

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 15 Decembrie 2025

O serie de lucrări de reparare şi restaurare a unor monumente etnografice, între care nouă case, dar şi înlocuirea tuturor gardurilor de uluci şi nuiele se desfășoară în această perioadă la Muzeul Satului Vâlcean din Râmnicu Vâlcea. Intervenţiile, finanțate prin fonduri europene în valoare de 1,1 milioane de euro, au loc în cadrul proiectului „SOS Patrimoniul în Pericol!”, 10% din suma necesară fiind asigurată de Consiliul Județean Vâlcea.

„Avem 12 monumente de arhitectură vernaculară care intră într-un proces de restaurare şi de conservare totală. Este vorba de şcoala de tip haretist, dar şi biserica din Nicolae Bălcescu, care va intra într-un proces de restaurare anul viitor”, a declarat Claudiu Tulugea, directorul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, citat de Agerpres. Restul monumentelor vor intra în reabilitare anul viitor, sub coordonarea specialiştilor de la Muzeul Astra din Sibiu. 

Muzeul Satului Vâlcean este cel mai mare muzeu etnografic în aer liber din Oltenia, având un patrimoniu de peste 70 de monumente de arhitectură vernaculară, în special din zona Olteniei de sub munte. 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură