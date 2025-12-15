Muzeul Satului Vâlcean, în proces de reabilitare

O serie de lucrări de reparare şi restaurare a unor monumente etnografice, între care nouă case, dar şi înlocuirea tuturor gardurilor de uluci şi nuiele se desfășoară în această perioadă la Muzeul Satului Vâlcean din Râmnicu Vâlcea. Intervenţiile, finanțate prin fonduri europene în valoare de 1,1 milioane de euro, au loc în cadrul proiectului „SOS Patrimoniul în Pericol!”, 10% din suma necesară fiind asigurată de Consiliul Județean Vâlcea.

„Avem 12 monumente de arhitectură vernaculară care intră într-un proces de restaurare şi de conservare totală. Este vorba de şcoala de tip haretist, dar şi biserica din Nicolae Bălcescu, care va intra într-un proces de restaurare anul viitor”, a declarat Claudiu Tulugea, directorul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, citat de Agerpres. Restul monumentelor vor intra în reabilitare anul viitor, sub coordonarea specialiştilor de la Muzeul Astra din Sibiu.

Muzeul Satului Vâlcean este cel mai mare muzeu etnografic în aer liber din Oltenia, având un patrimoniu de peste 70 de monumente de arhitectură vernaculară, în special din zona Olteniei de sub munte.