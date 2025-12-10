Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Premiile Academiei Române pentru anul 2023

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 12 Decembrie 2025

În Aula Academiei Române (AR) a avut loc, în 10 decembrie, ceremonia de decernare a premiilor pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023, astfel că s-au acordat 62 de premii în cadrul celor 14 secții științifice ale AR, două diplome „Meritul Academic” și patru diplome „Distincția Culturală”.

Printre premianții acestei ediții se numără universitarii Andrei Corbea-Hoișie și Rudolf Gräf, distinși cu Premiul „Titu Maiorescu” pentru excelenta lucrare „Limbă și cultură germană în România (1918- 1933)”, vol. I și II, propuși în cadrul Secției de Filologie și literatură; disidentul anticomunist Gabriel Andreescu, distins cu Premiul „Vasile Conta”, pentru volumul „Globalizarea ipocriziei. Pentru o abordare umanistă a eticii memoriei”, propus în cadrul Secției Filosofie, teologie, psihologie și pedagogie; prof. univ. dr. Nicolae Seghedin (editor), distins cu Premiul „Petre Sergescu” pentru volumul „Gheorghe Asachi, un spirit enciclopedic”, propus în cadrul Secției Științe tehnice; conf. univ. dr. Ciprian-Constantin Iftimoaei, distins cu Premiul „Henri H. Stahl” pentru lucrarea „Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane”.

Una dintre diplomele „Distincția Culturală” a fost decernată realizatoarei emisiunii de interviu „Profesioniștii”, Eugenia Vodă, difuzată timp de 25 de ani la TVR. 

