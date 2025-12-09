Turiştii care intenţionează să viziteze cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, trebuie să ţină cont de noul program de iarnă, intrat în vigoare în luna decembrie, accesul în perimetrul sitului istoric fiind permis de marţi până duminică, între orele 9:00 şi 15:00. Potrivit administraţiei Sarmizegetusa Regia, situl va fi închis în zilele de luni, iar, în cursul săptămânii, ultima intrare va fi permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii.
Proiect dedicat Revoluției din 1989 la ICR Budapesta
La Institutul Cultural Român (ICR) din Budapesta va putea fi vizionat, până în 31 decembrie, proiectul expoziţional documentar „Revoluţia ‘89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, care explorează momentul 1989 prin trei forme de mărturie distincte: vizuală, auditivă şi performativă.
Expoziţia „Imagine. Sunet. ‘89”, curatoriată de Mădălin Mărienuţ, recreează atmosfera acelui sfârșit de decembrie - de la vuietul mulţimii la tăcerea apăsătoare, de la imagini-simbol la instantanee uitate. Un alt segment îl constituie prezentarea înregistrărilor Annei Lengyel, jurnalistă la Radioul Naţional Ungar în 1989, care a transmis pulsul evenimentelor în timp real.
Proiectul este construit în jurul istoriei străzii pe care se află actualul sediu al ICR Budapesta. În 1989, aici se aflau ambasadele României şi Republicii Federale Germane. Tot aici locuia jurnalista Anna Lengyel, care a transmis despre protestele din faţa Ambasadei României împotriva dictaturii lui Ceauşescu.
„Frecvenţa 36” din titlul proiectului face referire la frecvența pe care emitea Radio Europa Liberă, pe unde scurte, în anii ‘80, subliniind rolul esențial pe care acest post de radio l-a jucat într-o epocă a cenzurii.