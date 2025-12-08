Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziţie despre producția artistică în perioada comunistă

Expoziţie despre producția artistică în perioada comunistă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 08 Decembrie 2025

La Palatul Suțu, din cadrul Muzeului Municipiului București, va avea loc, în 12 decembrie 2025, vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul nați­onal”, dedicată investigării produc­ției artistice din perioada comunistă, situată între paradigma realismului socialist specifică anilor post­belici și configurarea ideologică a „comunismului național” din ultimele decenii ale regimului. Proiectul expoziţional propune o analiză amplă a modului în care artiștii s-au raportat la contextul politico-cultural al epocii. Lucrările selectate provin din colecțiile Pinacotecii București, completate de piese din alte secții ale muzeului, permiţând publicului să observe evo­luțiile estetice, mutațiile tematice și modificarea statutului creatorului, într-un interval de timp marcat de control politic accentuat, conform informațiilor publicate de instituție pe pagina sa de Facebook. Expoziția va fi deschisă până la 30 august 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00- 18:00. 
 

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   Muzeul Municipiului Bucuresti  -   expozitie
