Obiecte din recuzita cetelor de urători, precum și măști tradiționale vor putea fi admirate, până pe 11 ianuarie 2026, în expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă” organizată de Muzeul
Expoziţie despre producția artistică în perioada comunistă
La Palatul Suțu, din cadrul Muzeului Municipiului București, va avea loc, în 12 decembrie 2025, vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul național”, dedicată investigării producției artistice din perioada comunistă, situată între paradigma realismului socialist specifică anilor postbelici și configurarea ideologică a „comunismului național” din ultimele decenii ale regimului. Proiectul expoziţional propune o analiză amplă a modului în care artiștii s-au raportat la contextul politico-cultural al epocii. Lucrările selectate provin din colecțiile Pinacotecii București, completate de piese din alte secții ale muzeului, permiţând publicului să observe evoluțiile estetice, mutațiile tematice și modificarea statutului creatorului, într-un interval de timp marcat de control politic accentuat, conform informațiilor publicate de instituție pe pagina sa de Facebook. Expoziția va fi deschisă până la 30 august 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00- 18:00.