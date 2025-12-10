Prezent la Iași pentru a primi distincția de doctor honoris causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scriitorul Matei Vișniec a susținut și conferința „Literatură dramatică și
Relația public-privat în România secolului XX
Academia Română, filiala Iași, organizează vineri, 12 decembrie, în sala de conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, simpozionul intitulat „Public și privat în România secolului XX. Elite și acțiuni social-politice”. Evenimentul include prezentarea rezultatelor cercetării realizate de specialiști ai Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, precum și de cercetători din alte instituții academice din România și Republica Moldova. Lucrările se desfășoară cu prezență fizică, fiind prevăzute și intervenții prin platforma Zoom. Conform informațiilor publicate pe site-ul acadiasi.org, textele comunicărilor pot fi incluse ulterior în publicațiile editate sub egida institutului menţionat.