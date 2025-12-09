Colecţii de ştergare din Bucovina

Data: 09 Decembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse în prim-plan obiecte de patrimoniu din Bucovina care nu au fost salvate și poartă cu ele povești din viața satului.

Colecțiile de ștergare de cap provenite din toate zonele Bucovinei, cunoscute sub diverse denumiri locale, precum zabrenice, minișterguri sau pânzături, au oferit o bază solidă pentru cercetarea evoluției gătelii capului în spațiul bucovinean. Majoritatea pieselor datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, perioadă în care purtarea acestor podoabe era o normă în comunitățile tradiționale. Datorită rafinamentului tehnicilor de țesere și ornamentare, acestea au fost conservate cu grijă atât în gospodăriile tradiționale, cât și în colecțiile muzeale, unde continuă să reprezinte mărturii artistice remarcabile ale unui meșteșug cu profunde rădăcini culturale.

Conceptul curatorial îi aparține lui Horațiu Silviu Ilea, muzeograf la Muzeul Național al Țăranului Român, care precizează că „această expoziție aduce în prim-plan două colecții importante și două persona­lități esențiale pentru istoria muzeografiei românești: Alexandru Tzigara-Samurcaș și Ion Ștefureac. Cei doi se numără printre fondatorii colecțiilor muzeale de artă populară din România, de la începutul secolului al XX-lea. Deși trăiau în regiuni diferite ale țării, Samurcaș la București, iar Ștefureac la Câmpulung Moldovenesc, amândoi au împărtășit aceeași preocupare pentru cercetarea, conservarea și valorizarea artei tradiționale, reușind să formeze primele colecții muzeale, pornind de la inițiative particulare. Alexandru Tzigara-Samurcaș, istoric de artă, a descoperit noi valențe ale artei populare, înțelegând-o ca pe o formă de expresie identitară a românilor, atât din interiorul granițelor de atunci, cât și pentru cei din Transilvania, Banat, Bucovina, Macedonia sau Bulgaria. Ion Ștefureac, profesor la Școala de Arte și Meserii, a colecționat obiecte de artă populară în scop didactic, pentru a sprijini predarea tehnicilor tradiționale specifice Bucovinei, evidențiind totodată valoarea lor culturală și identitară. Ambele persona­lități s-au remarcat printr-o activitate intensă de documentare, cartografiere și inventariere a pieselor de mare valoare etnografică și artistică, contribuind decisiv la constituirea unor colecții muzeale, care au devenit nucleul instituțiilor de astăzi: Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc”.

O parte din obiectele expuse au fost supuse unui tratament de conservare preventivă prin anoxie, cu ajutorul aparatului Isoscell, pentru a fi protejate în mod ecologic și non-invaziv împotriva dăunătorilor. Această intervenție face parte din eforturile MNȚR de a valoriza colecțiile particulare și de a sprijini conservarea pe termen lung a patrimoniului material, în cadrul proiectului „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Zabrenicele Bucovinei pot fi admirate în cadrul expoziției de la MNȚR până în 11 ianuarie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)

