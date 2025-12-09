Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse
Colindători din Bucovina în Capitală
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, cetele de colindători din Bucovina vin, în 19 decembrie, cu colinde și obiceiuri de iarnă la București, la Sala Dalles, ora 19:00. Vor urca pe scenă Gospodarii de la Mălini, Grupul folcloric Gura lzvorului din Vatra Moldoviţei şi colindătorii Ansamblului Arcanul al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Biletele pot fi achiziționate din rețeaua Ticketstore.ro. (A.D.)