Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Colindători din Bucovina în Capitală

Colindători din Bucovina în Capitală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 09 Decembrie 2025

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, cetele de colindători din Bucovina vin, în 19 decembrie, cu colinde și obiceiuri de iarnă la București, la Sala Dalles, ora 19:00. Vor urca pe scenă Gospodarii de la Mălini, Grupul folcloric Gura lzvorului din Vatra Moldoviţei şi colindătorii Ansamblului Arcanul al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Biletele pot fi achizi­ționate din rețeaua Ticketstore.ro(A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Sala Dalles  -   colind
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Colecţii de ştergare din Bucovina Cultură
    Colecţii de ştergare din Bucovina

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse

    09 Dec, 2025
  • Femeile, victime în perioada comunistă Cultură
    Femeile, victime în perioada comunistă

    Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă o expoziție-eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din

    09 Dec, 2025
  • Expoziție de cărți rare Cultură
    Expoziție de cărți rare

    Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează, în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, expoziția „Credo in unum Deum”, care cuprinde cărți rare din colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod.

    09 Dec, 2025
  • Împodobește bradul la muzeu Cultură
    Împodobește bradul la muzeu

    Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează, în perioada 2-18 decembrie, a 5-a ediție a evenimentului „Împodobim bradul la Muzeul Satului”. Cei care doresc să se bucure de atmosfera

    09 Dec, 2025
TOP 6 Cultură