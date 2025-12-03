Istoria drogheriilor bucureștene în documente de epocă

La Muzeul „Victor Babeș” din Capitală este deschisă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care reunește imagini de arhivă, reclame de epocă și artefacte recuperate în timpul cercetărilor arheologice cu locurile în care locuitorii orașului căutau tratamente și alinare. Aceste artefacte reprezintă o resursă importantă pentru înțele­gerea stării sănătății publice, a mecanismelor de funcționare a comerțului și a ritmului vieții cotidiene în secolul al XIX-lea. Investigațiile arheologice desfășurate în București au scos la iveală recipiente farmaceutice și cosmetice, instrumente medicale din ceramică, sticlă, faianță și porțelan provenite din farmaciile și drogheriile epocii. Amplasate în zone centrale, aceste spații aveau vitrinele orientate spre stradă, iar fațadele erau adesea acoperite cu reclame pictate sau afișe tipărite, contribuind la definirea unei identități vizuale clare pentru fiecare unitate comercială, conform informațiilor prezentate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro. Expoziția, curatoriată de dr. Elena Gavrilă și dr. Raluca-Iuliana Moței, este deschisă până la 31 ianuarie 2026.

