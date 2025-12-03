Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Istoria drogheriilor bucureștene în documente de epocă

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 03 Decembrie 2025

La Muzeul „Victor Babeș” din Capitală este deschisă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care reunește imagini de arhivă, reclame de epocă și artefacte recuperate în timpul cercetărilor arheologice cu locurile în care locuitorii orașului căutau tratamente și alinare. Aceste artefacte reprezintă o resursă importantă pentru înțele­gerea stării sănătății publice, a mecanismelor de funcționare a comerțului și a ritmului vieții cotidiene în secolul al XIX-lea. Investigațiile arheologice desfășurate în București au scos la iveală recipiente farmaceutice și cosmetice, instrumente medicale din ceramică, sticlă, faianță și porțelan provenite din farmaciile și drogheriile epocii. Amplasate în zone centrale, aceste spații aveau vitrinele orientate spre stradă, iar fațadele erau adesea acoperite cu reclame pictate sau afișe tipărite, contribuind la definirea unei identități vizuale clare pentru fiecare unitate comercială, conform informațiilor prezentate pe site-ul muzeulbucurestiului.ro. Expoziția, curatoriată de dr. Elena Gavrilă și dr. Raluca-Iuliana Moței, este deschisă până la 31 ianuarie 2026. 
 

