Corul „Symbol-Jean Lupu” colindă

Cultură
Data: 16 Decembrie 2025

Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” va susține tra­diționalul concert de colinde sub cupola Ateneului Român, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11:00. Membrii corului vin pe scena Atenerului Român să aducă bucuria pe chipurile oamenilor, cântând colinde. Dirijorul Corului „Symbol-Jean Lupu”, Luminița Guțanu, reușeș­te să le insufle copiilor și tinerilor din cor nu doar dragostea pentru muzică, ci și pentru valorile și tradițiile neamului românesc. (A.D.)

