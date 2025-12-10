Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani
Corul „Symbol-Jean Lupu” colindă
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” va susține tradiționalul concert de colinde sub cupola Ateneului Român, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11:00. Membrii corului vin pe scena Atenerului Român să aducă bucuria pe chipurile oamenilor, cântând colinde. Dirijorul Corului „Symbol-Jean Lupu”, Luminița Guțanu, reușește să le insufle copiilor și tinerilor din cor nu doar dragostea pentru muzică, ci și pentru valorile și tradițiile neamului românesc. (A.D.)