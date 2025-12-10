Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani
Hai la șezătoare!
Muzeul Național de Artă al României organizează, în cadrul expoziției „RomânIA - Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, un atelier dedicat copiilor de peste 10 ani și adulților. Aveți șansa de a intra în contact direct cu tehnici tradiționale, povești autentice și oameni pasionați care duc mai departe arta confecționării cămășii populare. Atelierul este programat sâmbătă, 20 decembrie, în intervalul orar 14:00-16:00. Înscrierile se fac la adresa de e-mail: secretariat@art.museum.ro, până vineri, 19 decembrie. Accesul va fi posibil în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierilor. (A.D.)