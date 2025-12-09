Femeile, victime în perioada comunistă

Data: 09 Decembrie 2025

Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă o expoziție-eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din România, intitulată „Duşmance ale poporului”. Sunt aduse în faţa publicului portretele a 71 de femei care au fost reţinute în perioada comunistă din raţiuni politice şi care au fost catalogate de regimul comunist drept „duşmani ai poporului” din motive precum: legături cu Occidentul pentru care au fost acuzate de „înaltă trădare”, participare la rezistenţa anticomunistă din munţi, opoziţia faţă de confiscarea pământurilor în timpul procesului de colectivizare. Unele femei au devenit victime pur şi simplu pentru că erau mamele, soţiile, fiicele sau surorile unor persoane considerate periculoase de către regim.

Pe lângă portretele victimelor femei, într-o secţiune denumită „Cele mai tinere deţinute” sunt prezentate şi câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă, pentru că s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării. De asemenea, în expoziţie sunt redate şi aspecte ale regimului penitenciar din închisorile de femei, folosindu-se fragmente din memorialistica de detenţie sau obiecte realizate în închisoare.

O statistică realizată de Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet arată că 5,31% dintre deţinuţii închişi din motive politice în România comunistă au fost femei.

Expoziţia „Duşmance ale poporului” este un proiect al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei şi este curatoriată de Virginia Ion, designul expoziţional fiind realizat de echipa coordonată de arhitecții Cosmina Goagea și Constantin Goagea. Proiectul a mai fost prezentat la Spațiul Expozițional al Memorialului Sighet din București, a fost găzduit de Memorialul Revoluției din Timișoara și de Muzeul Brăilei Carol I, fiind itinerat, apoi, la Muzeul Național de Istorie al Moldovei din Chișinău, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet și la Accademia di Romania din Roma. (A.D.)