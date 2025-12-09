Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse
Expoziție de cărți rare
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează, în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, expoziția „Credo in unum Deum”, care cuprinde cărți rare din colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod. Se celebrează astfel 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic, desfăşurat la Niceea, în anul 325. Vernisajul va avea loc mâine, 10 decembrie, ora 17:00, la sediul MNLR din Calea Griviței 64-66. Vor lua cuvântul prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul general al MNLR, și arhim. Policarp Chițulescu, consilier patriarhal, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. Expoziția va fi deschisă până în 31 decembrie 2025. (A.D.)