Muzeu dedicat Crăciunului

Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 03 Decembrie 2025

Vizitatorii aflați în această perioadă în landul german Bavaria nu ar trebui să rateze Muzeul Crăciunului din Rothenburg ob der Tauber, un oraș medieval aflat la circa 80 km vest de Nurnberg. Deschis în anul 2000 de comerciantul local de decorațiuni de Crăciun Harald Wohlfahrt, muzeul - cu o suprafaţă expoziţională permanentă de 2.700 metri pătraţi - prezintă ornamente vechi de pe tot cuprinsul Germaniei, colecţionate timp de 30 de ani pe premisa că sărbătoarea Crăciunului are o istorie pe cât de lungă, pe atât de puţin documentată.

Exponatele sunt însoţite de o descriere în mai multe limbi, cu accent pe latura legendară a sărbătorii, dar şi pe date documentate ştiinţific. Pot fi admirate ornamente rare specifice secolelor 19 și 20, începând de la brazi de Crăciun, globuri, cărţi poştale sau scene biblice natale, până la decoraţiuni din hârtie sau pene, lumânări, luminiţe electrice şi Moşi Crăciun, se menţionează pe site-ul muzeului.

Una dintre secţiunile muzeului este dedicată istoricului împodobirii bradului. Având origini germanice, tradiţia pomului de Crăciun s-a răspândit în restul Europei şi apoi în toată lumea, după Primul Război Mondial.

Documente vechi povestesc despre un copac de Crăciun decorat în jurul anului 1400, de către breasla brutarilor, cu mere, napolitane, nuci şi turtă dulce. O altă secţiune este dedicată istoriei lui Moş Crăciun în Germania, începând cu prima menţionare a sa, într-un dicţionar din 1820. Oraşul în care se află Muzeul Crăciunului este supranumit „Oraşul Crăciunului” datorită atmosferei de basm create de târgul de iarnă, dar şi de Muzeul de jucării şi păpuşi.

