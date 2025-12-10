Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziţie foto-documentară George Enescu

Cultură
Data: 16 Decembrie 2025

Colegiul Național de Muzică „George Enescu” găzduiește expo­ziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de muzeul care îi poartă numele. Ex­poziția foto-documentară își propune să prezinte întregul parcurs al marelui muzician, aducând în prim-plan concertele și recitalurile susținute de artistul român în multiple ipostaze: compozitor, violonist, dirijor și pianist, dar și momente din copilărie, relația cu Casa Regală și fotografii de colecție alături de familie. 

Oferind o privire de ansamblu asupra devenirii marelui muzician român, expoziţia prezintă documente și fotografii despre copilăria lui Enescu, studiile sale la Viena și Paris, profesorii săi, debutul în calitate de compozitor, dar și activitatea sa ca violonist la început de carieră, reflectată și în presa vremii. Implicarea artistului în viața muzicală din România a fost recunoscută prin instituirea premiului de compoziție ce-i poartă numele și înființarea Societății Compozitorilor Români, alături de personalități marcante ale vieții muzicale din țară. 

Expoziția documentară marchează momente importante în cariera marelui muzician român, prin concerte și recitaluri în Europa și America, în calitate de violonist, dirijor și pianist. Ipostaza sa de pedegog se reflectă în fotografii cu Yehudi Menuhin, Dinu Lipatti și alți inter­preți de renume mondial, toți discipoli ai maestrului.

Adina Sibianu, curatorul expozi­ției, consideră că parcursul enescian poate fi o sursă de inspirație pentru tinerii muzicieni de astăzi și vizitând expoziția vor descoperi îndeaproape viața maestrului. 
Aveți ocazia să descoperiți viața și activitatea lui George Enescu în cadrul expoziției de la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, care poate fi vizitată până în 31 ianuarie 2026. (A.D.)

