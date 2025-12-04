Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Festival de datini la Muzeul Satului

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 04 Decembrie 2025

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală se va desfășura, în 13-14 decembrie 2025, Festivalul „Florile Dalbe”, manifestare anuală dedicată prezentării repertoriului ceremonial și a practicilor tradiționale specifice Crăciunului și Anului Nou.

În 13 decembrie, pe scena Sălii „Victor Ion Popa” vor evolua grupuri de colindători, ansambluri de muzică populară şi va fi prezentat volumul „De-un călin mălin”, o culegere de folclor poetic din satul Călărașii Vechi, județul Călărași, realizată de Vasile Marian Ghica, desemnat Tezaur Uman Viu, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeul-satului.ro.

În 14 decembrie, pe platoul din zona de acces a clădirii Arhondaric de pe Șoseaua Kiseleff nr. 28, va avea loc reunirea cetelor participante la parada obiceiurilor de iarnă, în program fiind incluse formații din diferite zone etnografice ale țării, arată sursa citată.

Pe parcursul ambelor zile va funcționa târgul meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea găsi obiecte realizate manual şi produse culinare tradiționale. Programul de vizitare al târgului este între orele 9:00 și 17:00, accesul fiind permis pe baza biletului de intrare în muzeu.

