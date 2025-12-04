Festival de datini la Muzeul Satului

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală se va desfășura, în 13-14 decembrie 2025, Festivalul „Florile Dalbe”, manifestare anuală dedicată prezentării repertoriului ceremonial și a practicilor tradiționale specifice Crăciunului și Anului Nou.

În 13 decembrie, pe scena Sălii „Victor Ion Popa” vor evolua grupuri de colindători, ansambluri de muzică populară şi va fi prezentat volumul „De-un călin mălin”, o culegere de folclor poetic din satul Călărașii Vechi, județul Călărași, realizată de Vasile Marian Ghica, desemnat Tezaur Uman Viu, potrivit informațiilor publicate pe site-ul muzeul-satului.ro.

În 14 decembrie, pe platoul din zona de acces a clădirii Arhondaric de pe Șoseaua Kiseleff nr. 28, va avea loc reunirea cetelor participante la parada obiceiurilor de iarnă, în program fiind incluse formații din diferite zone etnografice ale țării, arată sursa citată.

Pe parcursul ambelor zile va funcționa târgul meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea găsi obiecte realizate manual şi produse culinare tradiționale. Programul de vizitare al târgului este între orele 9:00 și 17:00, accesul fiind permis pe baza biletului de intrare în muzeu.