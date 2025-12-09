Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse
Împodobește bradul la muzeu
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ organizează, în perioada 2-18 decembrie, a 5-a ediție a evenimentului „Împodobim bradul la Muzeul Satului”. Cei care doresc să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă sunt invitați să adopte un brad din curtea muzeului și să îl împodobească, de preferat, cu podoabe biodegradabile (mere, nuci, covrigi etc.). Înscrierile se fac la adresa bradul@muzeul-satului.ro, cu menționarea datei și orei de participare, numele și prenumele participantului/participanților, precum și datele de contact ale persoanei care coordonează împodobirea. (A.D.)