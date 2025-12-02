Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Steaua de Crăciun în perioada comunistă

Data: 02 Decembrie 2025

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a vernisat, luni, expoziția „steaua. young and innocent days”, care se concentrează în jurul Stelei de Crăciun realizate în 1968 de un grup de studenți de la Universitatea de Arte, prezentând publicului în premieră obiectul original și fotografii din arhiva MNȚR.

În decembrie 1968, o ceată de studenți de la Universitatea de Arte, costumați și purtând o stea, a pornit pe străzile Bucureștiului să colinde profesorii. După două vizite au fost opriți de autoritățile politice ale statului. De aici pornește ideea expoziției, care aduce în prim-plan steaua creată de tineri, un obiect care are puterea de a evoca spiritul unei generații ce deborda de o energie care a depășit limitele contextului socio-politic local. Conceptul curatorial a fost realizat de Alexandra Croitoru.

Laura Jiga Iliescu, cercetător în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, a oferit o imagine amplă asupra tradiției colindatului cu Steaua, prin intermediul unei selecții de fotografii din Arhiva de imagine a MNȚR. Aceasta a consemnat că „ceata de stelari călătorea ziua. Mai întâi copiii își stabileau traseul. Ajunși la prima casă, își anunțau prezența prin sunetul clopoțeilor prinși de stea și prin rostirea strigată, în grup, a unei formule ce reia detalii formale ale obiectului purtat și afirmă originile sale sacre. Cântecele Stelei sau cântecele de Stea nu sunt colinde, ci creații ale micilor cărturari clerici de la sfâr­șitul secolului al XVIII-lea. La final, stelarilor li se ofereau colaci, mere, nuci și câțiva bănuți. Când se adunau mai mulți colaci, erau așezați unul lângă altul pe o coadă de lemn, purtată orizontal de câte doi cetași. Apoi plecau mai departe, cutreierând nu doar satul lor, ci trecând și prin cele vecine”.

Aveți ocazia să vedeți steaua din 1968, precum și o colecție de fotografii de la mersul cu Steaua, până în 11 ianuarie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. „steaua. young and innocent days” este un proiect conceput de Miruna Boruzescu, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. (A.D.)

