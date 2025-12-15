Expoziție dedicată arhitectului Michael Wolf

La Muzeul Național de Artă Timișoara este deschisă, până la data de 1 martie 2026, expoziția „Wolf - De la decorativ la funcționalitate”, dedicată arhitectului bănățean Michael Wolf, considerat una dintre figurile majore ale arhitecturii interbelice din regiune.

Expoziția oferă o interpretare critică a evoluției urbanistice a Timișoarei, analizând tranziția orașului din statutul de centru baroc provincial către o structură urbană cosmopolită și profund modernizată în perioada anilor ’30 ai secolului XX. Publicul poate vizualiza machete tridimensionale, documente de arhivă și materiale fotografice, atât contemporane, cât și provenite din fondul istoric, potrivit informațiilor de pe site-ul mnart.museum.

Michael Wolf (1901-2003) și-a rea­lizat formarea academică la Uni­versitatea de Tehnologie și Eco­nomie din Budapesta și la Universitatea din Stutt­gart. Stabilit ulterior în Ti­mi­șoa­ra, a devenit unul dintre arhi­tecții cu impact major asupra confi­gu­ră­rii ora­șului, dezvoltând un limbaj arhitectural pro­priu, cunoscut sub ­denumirea de „Stilul Wolf”, care a facilitat tranziția către modernismul arhitectural în România. A trăit până la vârsta de 101 ani, stingându-se din viață în 2003, la Geretsried, Germania, lăsând în urmă un patrimoniu arhitectural de referință, arată sursa citată.