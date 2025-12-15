O serie de lucrări de reparare şi restaurare a unor monumente etnografice, între care nouă case, dar şi înlocuirea tuturor gardurilor de uluci şi nuiele se desfășoară în această perioadă la Muzeul Satului V
Expoziție dedicată arhitectului Michael Wolf
La Muzeul Național de Artă Timișoara este deschisă, până la data de 1 martie 2026, expoziția „Wolf - De la decorativ la funcționalitate”, dedicată arhitectului bănățean Michael Wolf, considerat una dintre figurile majore ale arhitecturii interbelice din regiune.
Expoziția oferă o interpretare critică a evoluției urbanistice a Timișoarei, analizând tranziția orașului din statutul de centru baroc provincial către o structură urbană cosmopolită și profund modernizată în perioada anilor ’30 ai secolului XX. Publicul poate vizualiza machete tridimensionale, documente de arhivă și materiale fotografice, atât contemporane, cât și provenite din fondul istoric, potrivit informațiilor de pe site-ul mnart.museum.
Michael Wolf (1901-2003) și-a realizat formarea academică la Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta și la Universitatea din Stuttgart. Stabilit ulterior în Timișoara, a devenit unul dintre arhitecții cu impact major asupra configurării orașului, dezvoltând un limbaj arhitectural propriu, cunoscut sub denumirea de „Stilul Wolf”, care a facilitat tranziția către modernismul arhitectural în România. A trăit până la vârsta de 101 ani, stingându-se din viață în 2003, la Geretsried, Germania, lăsând în urmă un patrimoniu arhitectural de referință, arată sursa citată.