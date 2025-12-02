Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a vernisat, luni, expoziția „steaua. young and innocent days”, care se concentrează în jurul Stelei de Crăciun realizate în 1968 de un grup de studenți de la
Târg de Sfântul Nicolae
Peste 80 de meșteri iscusiți, olari, lingurari, țesătoare, iconari și cioplitori sosesc din toate colțurile țării la Muzeul Național al Țăranului Român, la târgul de Sfântul Nicolae, aducând cu ei lucruri frumoase, migălos lucrate de-a lungul anului. Desfăşurat în perioada 5-7 decembrie, între orele 10:00 și 18:00, la târg veți găsi ii, obiecte lucrate manual din lemn, lut sau ceramică, dar și icoane și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. (A.D.)