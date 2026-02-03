Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Desene de sculptori 

Un articol de: Daniela Șontică - 10 Feb 2026

La Galeria Simeza din Bucu­rești a fost vernisată expoziția „Desene de sculptori”, în cadrul evenimentului „Luna Brâncuși”. Expun: Alina Aldea, Eugen Bârzu, Mihaela Boeru, Dinu Câmpeanu, Dumitru Cojocaru, Reka Csapo-Dup, Darie Dup, Elena Bobi Dumitrescu, Radu Dumitru, Raluca Ghideanu, Gheorghe Iliescu-Călinești, Ionel Istoc, Venus Mateescu, Ioan Medruț, Elena Nuca, Neculai Păduraru, Adrian Pârvu, Nicolae Popa, Constantin Popovici, Silvia Radu, Elena Scutaru, Marcel Scutaru, Nicolae Stoica, Florica Tănase, Carmen Tepșan, Mihai Ungureanu, Șer­ban Vrăbiescu. Expoziţia durează până la sfârșitul lunii februarie. 

