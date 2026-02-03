Filmul artistic „Enescu - jupuit de viu”, realizat în 2024, în regia lui Toma Enache, va avea o nouă proiecție specială, sâmbătă, 14 februarie, la Cinema Union din București, începând cu ora 18:00.
Desene de sculptori
La Galeria Simeza din București a fost vernisată expoziția „Desene de sculptori”, în cadrul evenimentului „Luna Brâncuși”. Expun: Alina Aldea, Eugen Bârzu, Mihaela Boeru, Dinu Câmpeanu, Dumitru Cojocaru, Reka Csapo-Dup, Darie Dup, Elena Bobi Dumitrescu, Radu Dumitru, Raluca Ghideanu, Gheorghe Iliescu-Călinești, Ionel Istoc, Venus Mateescu, Ioan Medruț, Elena Nuca, Neculai Păduraru, Adrian Pârvu, Nicolae Popa, Constantin Popovici, Silvia Radu, Elena Scutaru, Marcel Scutaru, Nicolae Stoica, Florica Tănase, Carmen Tepșan, Mihai Ungureanu, Șerban Vrăbiescu. Expoziţia durează până la sfârșitul lunii februarie.