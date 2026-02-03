Doina Lemny, doctor honoris causa la Iași

De ziua nașterii lui Constantin Brân­cuși, 19 februarie, în cadrul unei ceremonii oficiale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va oferi titlul de doctor honoris causa cunoscutei cercetătoare Doina Lemny. Aceasta va lansa la Iaşi, în 18 februarie, volumul lui Brâncuși, „Arta este adevărul absolut”, ediție pe care a îngrijit-o. Lansarea este inclusă în programul „Luna sculptorilor români” și va avea loc la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească. Muzeograf și cercetător la Muzeul Na­țional de Artă - Centrul Pompidou din Paris, acolo unde se află și Atelierul lui Constantin Brâncuși, Doina Lemny este cel mai bun specialist în opera brâncu­șiană. A absolvit studiile universitare la Iași şi, tot aici, a activat în cadrul Muzeului de Artă din oraş. Din 1990 este stabilită la Paris.