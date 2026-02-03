Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Doina Lemny, doctor honoris causa la Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Feb 2026

De ziua nașterii lui Constantin Brân­cuși, 19 februarie, în cadrul unei ceremonii oficiale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va oferi titlul de doctor honoris causa cunoscutei cercetătoare Doina Lemny. Aceasta va lansa la Iaşi, în 18 februarie, volumul lui Brâncuși, „Arta este adevărul absolut”, ediție pe care a îngrijit-o. Lansarea este inclusă în programul „Luna sculptorilor români” și va avea loc la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească. Muzeograf și cercetător la Muzeul Na­țional de Artă - Centrul Pompidou din Paris, acolo unde se află și Atelierul lui Constantin Brâncuși, Doina Lemny este cel mai bun specialist în opera brâncu­șiană. A absolvit studiile universitare la Iași şi, tot aici, a activat în cadrul Muzeului de Artă din oraş. Din 1990 este stabilită la Paris.

