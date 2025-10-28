Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Emisiune filatelică dedicată sfințirii Catedralei Naționale

Emisiune filatelică dedicată sfințirii Catedralei Naționale

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 28 Octombrie 2025

Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea filatelică „Sfinţirea Catedralei Naţionale” care include o marcă poştală, o coliţă dantelată, două plicuri „prima zi” şi o carte poştală maximă pentru pasionaţii de maximafilie. Marca poştală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea icoanei Sfântului Andrei, din mozaicul catapetesmei Catedralei Naţionale. Marca poştală a coliţei filatelice, cu valoarea nominală de 30 de lei, reproduce o amplă panoramă a spaţiului în care este zidită catedrala, flancată de două imagini cu icoane reprezentându-i pe Iisus Hristos şi pe Fecioara cu Pruncul. Emisiunea filatelică este disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, dar şi online. 

