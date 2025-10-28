Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) aduce în atenția publicului activitatea artistică a unuia dintre cei mai prolifici machetatori și gravori de mărci poștale, Ion Dumitrana. El și-a desfășurat
Emisiune filatelică dedicată sfințirii Catedralei Naționale
Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea filatelică „Sfinţirea Catedralei Naţionale” care include o marcă poştală, o coliţă dantelată, două plicuri „prima zi” şi o carte poştală maximă pentru pasionaţii de maximafilie. Marca poştală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea icoanei Sfântului Andrei, din mozaicul catapetesmei Catedralei Naţionale. Marca poştală a coliţei filatelice, cu valoarea nominală de 30 de lei, reproduce o amplă panoramă a spaţiului în care este zidită catedrala, flancată de două imagini cu icoane reprezentându-i pe Iisus Hristos şi pe Fecioara cu Pruncul. Emisiunea filatelică este disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, dar şi online.