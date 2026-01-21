Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Evenimente dedicate voievodului Iancu de Hunedoara

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 21 Ianuarie 2026

O serie de evenimente de amploare vor avea loc, anul acesta, în Hunedoara, care se vor derula sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”,  a informat Primăria municipiului. Orașul va marca, astfel, împlinirea a 570 de ani de la moartea marelui voievod. „Suntem obligaţi de moştenirea lăsată nouă de familia Corvinilor să cinstim aşa cum se cuvine memoria lor, mai ales a lui Iancu de Hunedoara. Am stabilit un calendar de evenimente importante de care să se bucure atât locuitorii oraşului şi judeţului, dar care să atragă şi cât mai mulţi turişti în Hunedoara”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, potrivit Agerpres. Anul acesta se împlinesc 570 ani de la Bătălia de la Belgrad, din iulie 1456, în urma căreia oştile lui Iancu le-au învins pe cele ale lui Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Bătălia de la Belgrad a oprit cu circa 70 de ani înaintarea turcilor în Europa. Tot în anul 1456, la 11 august, Iancu de Hunedoara a murit răpus de ciumă, la 49 de ani, în tabăra sa militară de la Zemun, în prezent cartier al Belgradului.

Citeşte mai multe despre:   Iancu de Hunedoara  -   eveniment cultural
