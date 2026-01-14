Expoziția „Paul Gherasim. Lumină și aer” la Cluj

La Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) va fi vernisată azi, 14 ianuarie, expoziția „Paul Gherasim. Lumină și aer”, organizată de Asociația Eleon, în parteneriat cu MACN, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, Asociația Studiul, Galeria Romană și Fundația Plan B.

Expoziția își pro­pune să evi­den­țieze trăsături definitorii ale picturii lui Paul Gherasim (1925- 2016), cunoscut ca ini­ția­tor și men­tor al grupului Prolog, fondat în 1985. Formarea sa timpurie într-un mediu mar­cat de spiritualitatea creș­tină, în satul copilăriei, a constituit un reper constant de-a lungul vieții și s-a reflectat profund în practica sa artistică. Dimensiunea transcendentă este prezentă în mod organic în lucrările sale, în care lumina și aerul devin elemente constitutive ale imaginii picturale. Titlul expo­ziției este inspirat dintr-un dialog al artistului cu criticul Dan Hăulică, în care Paul Gherasim afirma că „suprafața unei pânze are două înțelesuri: e transparență, este lumină și aer...”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Asociației Eleon.

Expoziția, care reuneşte şi obiecte expuse rar, provenite din colecţii publice şi private, este deschisă până la 1 februarie 2026.