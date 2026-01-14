Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziția „Paul Gherasim. Lumină și aer” la Cluj

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 14 Ianuarie 2026

La Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) va fi vernisată azi, 14 ianuarie, expoziția „Paul Gherasim. Lumină și aer”, organizată de Asociația Eleon, în parteneriat cu MACN, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, Asociația Studiul, Galeria Romană și Fundația Plan B. 

Expoziția își pro­pune să evi­den­țieze trăsături definitorii ale picturii lui Paul Gherasim (1925- 2016), cunoscut ca ini­ția­tor și men­tor al grupului Prolog, fondat în 1985. Formarea sa timpurie într-un mediu mar­cat de spiritualitatea creș­tină, în satul copilăriei, a constituit un reper constant de-a lungul vieții și s-a reflectat profund în practica sa artistică. Dimensiunea transcendentă este prezentă în mod organic în lucrările sale, în care lumina și aerul devin elemente constitutive ale imaginii picturale. Titlul expo­ziției este inspirat dintr-un dialog al artistului cu criticul Dan Hăulică, în care Paul Gherasim afirma că „suprafața unei pânze are două înțelesuri: e transparență, este lumină și aer...”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Asociației Eleon. 

Expoziția, care reuneşte şi obiecte expuse rar, provenite din colecţii publice şi private, este deschisă până la 1 februarie 2026.

