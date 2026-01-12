Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție de artă fotografică

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 12 Ianuarie 2026

La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de Szathmári”, conform informațiilor de pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Sunt expuse 44 de fotografii de mari dimensiuni, structurate în trei cicluri tematice distincte: Oameni, Peisaje și Lumea păsărilor. La bază inginer economist, artistul fotograf Nagy Lajos din Târgu Secuiesc, județul Covasna, a debutat în saloanele fotografice la sfârșitul anilor ’70. Din anul 1980, lucrările sale au fost constant expuse și premiate în România și pe plan internațional. În prezent, artistul deține peste 22.000 de imagini acceptate și expuse și peste 2.200 de premii obținute în cadrul expozițiilor internaționale. Expoziţia, deschisă până la data de 6 martie 2026, este organizată de Asociația Internațională „Euro Foto Art” (AIEFA), în parteneriat cu Summit Agro România și Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal. AIEFA acordă anual Medalia de Merit pe Viață „Carol Pop de Szathmári” celor mai valoroși artiști fotografi din lume. Premiul de Excelență pentru întreaga carieră îi revine de data aceasta artistului fotograf Nagy Lajos. 

