Expoziție de artă fotografică

La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de Szathmári”, conform informațiilor de pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Sunt expuse 44 de fotografii de mari dimensiuni, structurate în trei cicluri tematice distincte: Oameni, Peisaje și Lumea păsărilor. La bază inginer economist, artistul fotograf Nagy Lajos din Târgu Secuiesc, județul Covasna, a debutat în saloanele fotografice la sfârșitul anilor ’70. Din anul 1980, lucrările sale au fost constant expuse și premiate în România și pe plan internațional. În prezent, artistul deține peste 22.000 de imagini acceptate și expuse și peste 2.200 de premii obținute în cadrul expozițiilor internaționale. Expoziţia, deschisă până la data de 6 martie 2026, este organizată de Asociația Internațională „Euro Foto Art” (AIEFA), în parteneriat cu Summit Agro România și Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal. AIEFA acordă anual Medalia de Merit pe Viață „Carol Pop de Szathmári” celor mai valoroși artiști fotografi din lume. Premiul de Excelență pentru întreaga carieră îi revine de data aceasta artistului fotograf Nagy Lajos.