Expoziție de fotografie urbană în București

La Palatul Suțu va avea loc, în 10 mai 2026, vernisajul expoziției colective de fotografie „Orașul în Focus”, organizată de Comunitatea Safari Foto România, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București (MMB). Proiectul propune o explorare vizuală a orașului prin perspectiva a 12 membri ai comunității Safari Foto România, pasionați de fotografie. Imaginile surprind diverse ipostaze ale Bucureștiului, într-o incursiune care urmărește străzile, arhitectura, jocurile de reflexii și contrastele ce definesc dinamica urbană contemporană. Sunt propuse viziuni diferite asupra aceluiași spațiu, fiind evidențiat caracterul viu, contradictoriu și în continuă transformare al Capitalei, conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a MMB.

Expoziția va putea fi vizitată până la 24 mai 2026 în format outdoor, pe gardul Palatului Suțu, iar în perioada 25 mai - 14 iunie 2026 va fi expusă, de asemenea, în aer liber, pe gardul clădirii Casa Filipescu-Cesianu.

Proiectul Safari Foto România a fost lansat în noiembrie 2020 de fotograful Octavian Pavel și se adresează tuturor celor interesați de fotografie și explorare urbană, indiferent de nivelul de experiență sau de echipamentul utilizat.