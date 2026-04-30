O nouă ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 04 Mai 2026

Arhiepiscopia Iașilor, prin Sectorul învăță­mânt, va organiza, în perioada 23-28 mai, cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină. Desfăşurat anual, evenimentul este considerat cel mai important festival de acest gen din țară. Tema propusă în acest an este „Pe Izvorul Vieții să o cinstim...”, cu referire la Maica Domnului. 

Potrivit organizatorilor, printre evenimentele incluse în program se numără „concertele de la Iași, Botoșani și Piatra-Neamț, atelierele de mozaic, întâlnirea cântăreților bisericești, olimpiada de muzică psaltică, precum și, în premieră la Iași, Simpozionul Internațional «The Church as a Singing Family in the Christian Tradition» (Biserica - familia unită în cântare în Răsăritul creștin)”, special gândit, în contextul în care anul 2026 a fost proclamat de Patriarhia Română drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”. 

Vor fi prezenți la Iași PS Părinte Damaschin, Episcop de Haapsalu (cadru didactic la două universităţi din Finlanda), Ana Nuță (Craiova), prof. univ. dr. Alexandru Lingas (Marea Britanie) și cele mai importante coruri psaltice din București, Iași, Botoșani și Piatra Neamț, potrivit informaţiilor de pe site-ul ibmf.ro. 
 

