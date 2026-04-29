„Bihor Press” la Oradea şi Debrețin

Vernisajele expozițiilor in­ternaționale „Bihor Press”, organi­zate sub patronajul primăriilor din Oradea și Debrețin (Ungaria), precum și festivitatea de premiere, vor avea loc în 4 mai 2026. Evenimentul va începe la ora 10:00, la Galeria „KÖR” din cadrul Centrului Kölcsey din Debrețin și va continua la ora 14:00, la Secția Muzeul Ora­șului Oradea.

Ajuns la cea de-a XI-a ediție, concursul internațional de fotografie de presă „Bihor Press” a reunit 14 fotoreporteri, atât amatori, cât și profesioniști, din județele înfrățite Bihor din România și Hajdú-Bihar din Ungaria, alături de fotore­porterul László Jusztin din Serbia. Cele 93 de fotografii de presă înscrise în concurs pot fi vizionate pe site-ul Asociației Internaționale „Euro Foto Art” (AIEFA), conform informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Cri­șurilor din Oradea. În cadrul parteneriatului dintre AIEFA și compania de transport public OTL SA din Oradea, lucrările vor fi proiectate și pe ecranele din mijloacele de transport în comun.

Expoziția de la Debrețin va putea fi vizitată până la 4 iunie 2026, iar cea de la Oradea până la 20 iunie 2026. Programul de vizitare este de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00.