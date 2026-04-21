Descoperire istorică la Râmnicu Vâlcea

Sub temelia Bisericii „Buna Vestire” din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, într-o zonă în care istoricii presupun că ar fi fost şi curte domnească, a fost descoperită fundaţia unui lăcaș mai vechi despre care se crede că ar fi fost ridicat în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, care ar putea fi chiar ctitorul. Ruinele au fost descoperite de arheologii Ion Tuţulescu şi Carol Terteci, în timpul unor săpături arheologice din cadrul proiectului de consolidare şi restaurare a bisericii, care au scos la iveală structurile a două biserici străvechi. În baza vestigiilor găsite, arheologii au concluzionat că ar fi vorba de o biserică de secol XIV, din perioada când a fost ridicată şi Mănăstirea Cozia de la Călimăneşti, şi de încă una din secolul al XVI-lea. O datare exactă va putea fi făcută în urma analizelor probelor de mortar care au fost prelevate



