Simboluri ale lumii arhaice pe postavuri ţărăneşti

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) găzduieşte în Sala Acvariu, până în 18 mai 2026, expoziția de pictură „Lâna munților - zeghe și culoare”, semnată de Violeta Teodoru, care aduce în faţa publicului peisaje și simboluri ale lumii arhaice, pictate pe postavuri țărănești ce își încununează veacul prin artă. Aflată la prima sa expoziţie personală, artista pune laolaltă simțământul său sincer, copilăresc, dintr-un spațiu și o familie care au pus la mare preț tradiția, și pe cel matur, asumat și educat să dea o expresie vizuală și simbolică acestor valori, se precizează într-un comunicat al MNŢR, postat pe site-ul mntr.ro.

Crescută în localitatea prahoveană Teșila, înconjurată de peisaje mirifice, la poale de munți, și de zeghe între pereții casei, Violeta Teodoru a cultivat în sine o pasiune care a generat, peste mulți ani și multe încercări, curajul de a le combina și a le da o formă vizibilă prin pictura pe aceste pânze vechi și încărcate de semnificație și afectivitate familială, recreând nu doar punți peste timp, ci și dialog între generații și între valori diferite, potrivit sursei citate. „Zeghile au imprimat în mine căldura, frumusețea și mesajul culorilor naturale ale lânii. Țesătura este vie, fiecare gând, efort și bucurie a străbunilor este imprimat în urzeala ei”, spune artista.

Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00, şi va fi închisă de sărbătorile legale.

