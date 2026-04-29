Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Spațiu cultural imersiv în centrul Capitalei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 30 Aprilie 2026

Primăria Municipiului Bucureşti şi Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR) vor depune un proiect de finanţare europeană pentru amenajarea unui spaţiu cultural imersiv în Centrul istoric al Bucureștiului. Acesta ar urma să funcționeze în clădirea de pe strada Lipscani nr. 26. Aici vor avea loc expoziţii digitale, lansări de carte, ateliere educaţionale, vor putea fi văzute holograme şi instalaţii multimedia dedicate patrimoniului literar naţional. Potrivit MNLR, „zonele de expunere acomo­dează modalităţi de reprezentare/prezentare ale ar­tei şi cercetărilor literare, atât prin medii clasice - pictură, desen, fotografie, tridimensional (sculptură, obiect), cât şi prin medii noi - videoproiecţii”. 
 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Literaturii Romane
