Simpozion omagial Zoe Dumitrescu-Bușulenga

În Aula Academiei Române se va desfășura, în 5 mai 2026, Simpozionul omagial Zoe Dumitrescu-Bușuleanga, eveniment care include și proiecția documentarului „Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cununa devenirii”, realizat de regizoarea Cristina Chirvasie. Între cei care vor lua cuvântul se numără Marius Andruh, președintele Academiei Române, Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reș­tilor, arhimandritul Melchisedec Velnic, prof. univ. dr. Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei Române, prof. univ. dr. Laura Bădescu, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, iar moderator va fi prof. univ. dr. Ioan Cristescu, direc­torul general al Muzeului Na­țional al Literaturii Române, conform informațiilor postate pe site-ul Academiei. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.

Zoe Dumitrescu-Bușulenga, o personalitate a culturii române, a îmbinat erudiția filologică și deschiderea către universal cu o dimensiune profund spirituală. Activitatea sa intelectuală, marcată de preocupări în domeniul literaturii comparate și de o viziune integratoare asupra valorilor europene, a fost ancorată în tradiția ortodoxă. Retragerea la Mănăstirea Văratec, unde a primit numele monahal Benedicta, nu a reprezentat o ruptură de lume, ci o etapă de desăvârșire a unei căutări interioare continue, în care cultura a devenit mijloc de contemplație.