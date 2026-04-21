Sub temelia Bisericii „Buna Vestire” din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, într-o zonă în care istoricii presupun că ar fi fost şi curte domnească, a fost descoperită fundaţia unui lăcaș mai vechi
Simpozion omagial Zoe Dumitrescu-Bușulenga
În Aula Academiei Române se va desfășura, în 5 mai 2026, Simpozionul omagial Zoe Dumitrescu-Bușuleanga, eveniment care include și proiecția documentarului „Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cununa devenirii”, realizat de regizoarea Cristina Chirvasie. Între cei care vor lua cuvântul se numără Marius Andruh, președintele Academiei Române, Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Melchisedec Velnic, prof. univ. dr. Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei Române, prof. univ. dr. Laura Bădescu, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, iar moderator va fi prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, conform informațiilor postate pe site-ul Academiei. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, o personalitate a culturii române, a îmbinat erudiția filologică și deschiderea către universal cu o dimensiune profund spirituală. Activitatea sa intelectuală, marcată de preocupări în domeniul literaturii comparate și de o viziune integratoare asupra valorilor europene, a fost ancorată în tradiția ortodoxă. Retragerea la Mănăstirea Văratec, unde a primit numele monahal Benedicta, nu a reprezentat o ruptură de lume, ci o etapă de desăvârșire a unei căutări interioare continue, în care cultura a devenit mijloc de contemplație.