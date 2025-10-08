Expoziție dedicată reginei Maria

La Biblioteca Academiei Române este vernisată azi, 8 octombrie 2025, expoziția „Regina Maria - 150 de ani de la naștere”. Vor susţine prelegeri dedicate personalității suveranei acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române (BAR), și dr. Narcis Dorin Ion, directorul general al Muzeului Național Peleș. Expoziţia prezintă fotografii, lucrări de grafică, manuscrise și scrisori olografe din patrimoniul BAR, care recompun imaginea reginei în diverse ipostaze: soție și mamă devotată, infirmieră a Crucii Roșii în timpul războiului, sprijin moral al armatei române și protectoare a tinerilor artiști, informează Academia Română într-un comunicat de presă.

Un accent special este pus pe latura artistică a reginei Maria, care a realizat ilustrații florale dedicate familiei și prietenilor, menite să împodobească manuscrisele sale şi inspirate de interesul regelui Ferdinand pentru botanică. Expoziția poate fi vizitată până în 24 octombrie 2025. Intrarea este liberă.