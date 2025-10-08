Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție dedicată reginei Maria

Expoziție dedicată reginei Maria

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 08 Octombrie 2025

La Biblioteca Academiei Române este vernisată azi, 8 octombrie 2025, expoziția „Regina Maria - 150 de ani de la naștere”. Vor susţine prelegeri dedicate personalității suveranei acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române (BAR), și dr. Narcis Dorin Ion, directorul general al Muzeului Național Peleș. Expoziţia prezintă fotografii, lucrări de grafică, manuscrise și scrisori olografe din patrimoniul BAR, care recompun imaginea reginei în diverse ipostaze: soție și mamă devotată, infirmieră a Crucii Roșii în timpul războiului, sprijin moral al armatei române și protectoare a tinerilor artiști, informează Academia Română într-un comunicat de presă.

Un accent special este pus pe latura artistică a reginei Maria, care a realizat ilustrații florale dedicate familiei și prietenilor, menite să împodobească manuscrisele sale şi inspirate de interesul regelui Ferdinand pentru botanică. Expoziția poate fi vizitată până în 24 octombrie 2025. Intrarea este liberă. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Descoperă lumea prin hărți Cultură
    Descoperă lumea prin hărți

    Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară

    07 Oct, 2025
  • Interferențe balcanice Cultură
    Interferențe balcanice

    Galeriile de Artă ale Academiei Române găzduiesc expoziţia internaţională de pictură, icoane, fotografie şi artă decorativă, intitulată „Interferenţe balcanice”. Aflată la cea de-a cincea ediție,

    07 Oct, 2025
  • Povești din camerele maramureșene Cultură
    Povești din camerele maramureșene

    Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre

    07 Oct, 2025
  • Palatul Culturii și ieșenii Cultură
    Palatul Culturii și ieșenii

    Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expo­ziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”. Conceput ca un proiect de muzeografie participativă,

    07 Oct, 2025
TOP 6 Cultură