Expoziție Nicolae Tonitza într-un muzeu nou

În spațiul muzeal al Vilei Catena, clădire cunoscută drept „Casa cu geamuri bombate”, din strada Radu Calomfirescu nr. 15 din București, iubitorii de pictură pot admira, până în octombrie 2026, expoziția „Nicolae Tonitza. Dincolo de privire”, în care sunt expuse 29 de lucrări din colecția AVARTE.

Despre impresionanta colecție de artă privată, precum și despre istoricul casei în care este organizat acest nou muzeu, a vorbit pentru „Ziarul Lumina” curatoarea Mariana Cîmpeanu, doctor în arte vizuale. „O colecție Nicolae Tonitza se construiește greu, în foarte mulți ani, și nu toate lucrările acestei colecții au fost achiziționate de pe teritoriul României, pentru că vorbim de un artist care a lucrat și în Germania, și în Franța, un artist bine cotat internațional”, a explicat Mariana Cîmpeanu.

Atât muzeul, cât și colecțiile expuse aparțin recunoscutei colecțio­nare Anca Vlad. Curatoarea a sub­liniat că mii de vizitatori au trecut pragul noului muzeu într-un singur an, de la inaugurare. „Doamna Anca Vlad iubește arta românească și își dorește să contribuie la ridicarea cotei și vizibilității artei plastice românești. Prima expoziție pe care am avut-o aici a fost Theodor Pallady, cu 44 de lucrări, iar după aceea 25 de lucrări de Nicolae Grigorescu. De când a fost deschisă publicului Vila Catena, în 2025, au venit aproape 6.000 de vizitatori, și nu doar adulți, ci și foarte multe grupuri de elevi cu profesorii lor, dar și mulți studenți de la arte, precum și tineri care lucrează în diverse companii multinaționale, pasionați de artă. Am primit și vizita multor grupuri din țară, din Ploiești, Cluj, Timișoara, Constanța, Brașov, Brăila, Bârlad, Pitești, din toate orașele importante”, a spus curatoarea.

Lucrările lui Nicolae Tonitza atrag mulți iubitori de pictură. „Vorbim de Nicolae Tonitza, nu oriunde găsești atâtea lucrări ale lui adunate laolaltă”, a arătat curatoarea, subliniind că Tonitza, asemenea altor mari artiști din vremea lui, deși a participat pe frontul Primului Război Mondial, a făcut și doi ani de prizonierat și a imortalizat și acele trăiri în lucrările sale. Ne-a lăsat o operă luminoasă și de prim rang.

Clădirea-muzeu de azi are o istorie interesantă: „A fost cunoscută în București drept singura casă cu geamuri bombate, fiind construită, în 1861, de negustorul Petrache Dan­covici. Fiecare fereastră este unică, turnată manual, la făbricuța unde au fost făcute și cele inițiale, la Leipzig. Totul este refăcut după planurile originale ale casei, sub coordonarea arhitectului Andrei Atanasiu. Petrache Dancovici a fost important în vremea lui, a fost senator, deputat, deținea pe Lipscani magazinul «La leul de aur», de unde și motivul regăsit în decorațiunile casei. A lăsat casa moștenire surorii sale, care avea trei copii, apoi a revenit unei nepoate, Elena Angelescu, văduvă de război cu patru copii. Alături de ea s-a mutat și fratele ei, Nicolae Paulescu, celebrul savant, care a locuit aici între 1910-1931. Casa a rămas în continuare a familiei Angelescu, n-a fost na­ționalizată în comunism. În 2015, casa a fost declarată monument istoric și, sub patronajul doamnei Anca Vlad, a intrat într-un amplu proces de restaurare. Domnia sa a dorit să expună propria colecție de artă într-o clădire care are un istoric. Spațiul a fost adus la cele mai înalte standarde și vorbim nu numai de elementele care sunt restaurate în casă - uși, ferestre, obloane, sobe, lustre -, ci și despre ce este nou: clima, sistemul de iluminare de ultimă generație, necesare pentru expunerea artei”, a mai povestit Mariana Cîmpeanu.

Expoziția cu lucrările lui Toniza poate fi vizitată în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 15:00 şi 19:00, intrarea fiind liberă.