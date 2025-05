Expoziție numismatică la Piatra-Neamț

Complexul Muzeal Națio­nal Neamț a deschis, recent, expo­ziția numismatică „Altfel despre istorie - monede, medalii, seturi de monetărie” a colecționarului Anton Ioan Măzărianu. Proiectul expo­zi­țional cuprinde o mare varietate tematică a pieselor expuse și reprezintă o continuare firească a tradiției Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț (MIAPN) de a colabora cu colecționarii locali și nu numai. Valoarea exponatelor constă în capacitatea lor de a transporta vizitatorul în timp și în spațiu, pentru a le oferi o experiență de valoare.

Fiecare vitrină reprezintă o lume diferită - de la istoria aurului reflectată în descoperirile arheologice de pe teritoriul României la aspecte legate de viața religioasă (tipărituri, monumente de artă religioasă creștină); evenimente istorice majore și per­so­nalități din domenii multiple (literatură, artă, muzică, știință, politică); instituții culturale, aspecte legate de viața financiară și nu în ultimul rând o incursiune în universul personalităților feminine din viața politică și culturală a spațiului românesc, informează muzeu-neamt.ro.

Vizitatorii îi pot redescoperi pe M. Eminescu, M. Eliade, L. Rebreanu, C. Porumbescu, G. Enescu, C. Brâncuși, Henri Coandă, Traian Vuia, Ștefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinand I, Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu, precum și unele episoade esențiale ale istoriei poporului român - revoluțiile din zorii epocii moderne, obținerea Independenței de Stat, Unirea Principatelor Române de la 1859, Unirea de la 1918, Proclamarea Regatului etc. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 24 august 2025, la sediul MIAPN.