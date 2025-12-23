Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
Gala Tinerilor Scriitori
Muzeul Național al Literaturii Române și Asociaţia Euro Culturart organizează Gala Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie a anului 2025 pentru celebrarea celei de-a 16-a ediții a Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, la ora 16:00, în Sala Perpessicius a Muzeului Național al Literaturii Române. Juriul va fi compus din Bianca Burţa-Cernat, Cristina Bogdan şi Cosmin Perța. (A.D.)