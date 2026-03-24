Gravuri europene la Castelul Peleș

La Muzeul Național Peleș din Sinaia a fost vernisată pe 20 martie expoziția „De la Dürer la Goya - Capodopere ale graficii europene”, care va rămâne deschisă până la 10 mai 2026. Organizată de Muzeul Național Brukenthal, expoziția prezintă o seamă de lucrări ale marilor maeștri ai artei europene, precum Albrecht Dürer, Rafael, Tițian, Leonardo da Vinci, Veronese, Hendrick Goltzius, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Giovanni Battista Piranesi, Francisco Goya.

„Expoziția oferă o imagine de ansamblu asupra operei grafice a lui Dürer cu prilejul împlinirii a 555 de ani de la nașterea sa. Lucrări bine cunoscute, precum gravura «La Nemesi o Grande Fortuna» și seria de xilogravuri «Apocalipsa», datează încă de la sfârșitul secolului al XV-lea. «Somnul rațiunii naște monștri» este cea mai cunoscută imagine din seria de 80 de gravuri publicate de Goya în 1799, cunoscută sub numele de «Los Caprichos - Capriciile» și este interpretată ca o critică a artistului la adresa societății în care trăia”, a spus Alexandru Chituță, curatorul expoziției.

„Readucerea în contemporaneitate a acestor nume mari ale artei europene prin expoziția de la Castelul Peleș este un omagiu pe care i l-am adus Baronului Brukenthal la 300 de ani de la naștere, în 2021, iar acum îl aducem regelui Carol I, la împlinirea a 160 de ani de la urcarea pe tron”, a declarat colecționarul George Șerban.

În luna mai 2026, expoziția „De la Dürer la Goya - Capodopere ale graficii europene” va include în plus un portret pictat al regelui Carol I al României și un portret în xilogravură, realizate de artistul Răzvan Caratănase, care vor fi donate Muzeului Peleș.

