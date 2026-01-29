Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Incursiune în laboratorul de creație al pictorului T. Aman

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 30 Ianuarie 2026

La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în creion, peniță și acuarelă, precum și eboșe, în care predomină desenul pregătitor, element fundamental al procesului de creație artistică, conform informațiilor de pe pagina de Facebook a Muzeului Municipiului București. Caracterul extrem de sensibil al acestor lucrări impune condiții speciale de conservare, motiv pentru care expunerea desenelor este rară și limitată în timp.

Ansamblul pieselor expuse oferă vizitatorilor acces la „laboratorul” de lucru al marelui artist, ilustrând etapele incipiente ale creației sale. Lucrările dezvăluie o latură liberă și spontană a lui Theodor Aman, neîngrădită de rigorile academismului, punând în evidență finețea observației, capacitatea de sinteză și expresivitatea subtilă a liniei, prin care realitatea vizibilă este transfigurată într-un spațiu al imaginarului, subliniază sursa citată.

Expoziția dedicată procesului de lucru al pictorului Theodor Aman este curatoriată de Greta Șuteu, istoric de artă și muzeograf la Muzeul „Theodor Aman” din cadrul Muzeului Municipiului București, și va putea fi vizitată până la data de 6 noiembrie 2026. 

