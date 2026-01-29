Incursiune în laboratorul de creație al pictorului T. Aman

La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în creion, peniță și acuarelă, precum și eboșe, în care predomină desenul pregătitor, element fundamental al procesului de creație artistică, conform informațiilor de pe pagina de Facebook a Muzeului Municipiului București. Caracterul extrem de sensibil al acestor lucrări impune condiții speciale de conservare, motiv pentru care expunerea desenelor este rară și limitată în timp.

Ansamblul pieselor expuse oferă vizitatorilor acces la „laboratorul” de lucru al marelui artist, ilustrând etapele incipiente ale creației sale. Lucrările dezvăluie o latură liberă și spontană a lui Theodor Aman, neîngrădită de rigorile academismului, punând în evidență finețea observației, capacitatea de sinteză și expresivitatea subtilă a liniei, prin care realitatea vizibilă este transfigurată într-un spațiu al imaginarului, subliniază sursa citată.

Expoziția dedicată procesului de lucru al pictorului Theodor Aman este curatoriată de Greta Șuteu, istoric de artă și muzeograf la Muzeul „Theodor Aman” din cadrul Muzeului Municipiului București, și va putea fi vizitată până la data de 6 noiembrie 2026.