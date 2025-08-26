Data: 26 August 2025

Muzeul Colecțiilor de Artă (MCA) organizează astăzi, 26 august, de la ora 14:00, vizita tematică „Între văzut și nevăzut, îngeri în tradiția picturii bizantine”, inspirată de colecția soților Iosefina și Eugen Taru de la MCA.

Prezentarea va fi susținută de dr. Gabriela Vasiliu, conservator, care invită publicul să descifreze simbolistica iconografică ilustrată în colecția soților Taru prin reprezentările Arhanghelului Mihail. (A. D.)