Expozițiile „Brâncuși. Sindromul” de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și „Photographs by Brancusi” de la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din București își așteaptă vizitatorii până în
Ion Carchelan expune în Coreea de Sud
„Suntem încântați să anunțăm cea de-a 241-a Expoziție Invitațională de la Muzeul Tematic Haegeumgang și Muzeul de Artă Yu Kyung. În luna iulie a acestui an, cufundați-vă în lumea artistică profundă a artistului Ion Carchelan, care prezintă tema «VIAȚA». Experimentați rezonanța profundă a naturii și a existenței umane, surprinse frumos pe pânză. Acordați-vă un moment pentru a vă vindeca și inspira sufletul în mijlocul frumuseții pitorești a regiunii Geoje”. Aceste cuvinte, publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Tematic Haegeumgang din Geoje, Coreea de Sud, anunță expoziția acuarelistului Ion Carchelan din Republica Moldova. Lucrările sale vor fi admirate în Galeria 5 a muzeului amintit, în perioada 7-30 iulie 2026.