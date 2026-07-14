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Ion Carchelan expune în Coreea de Sud 

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Un articol de: Daniela Șontică - 14 Iulie 2026

„Suntem încântați să anunțăm cea de-a 241-a Expoziție Invi­tațională de la Muzeul Tematic Haegeumgang și Muzeul de Artă Yu Kyung. În luna iulie a acestui an, cufundați-vă în lumea artistică profundă a artistului Ion Carchelan, care prezintă tema «VIAȚA». Experimentați rezo­nan­ța pro­fundă a naturii și a existenței umane, surprinse frumos pe pânză. Acordați-vă un moment pentru a vă vindeca și inspira sufletul în mijlocul frumuseții pitorești a regiunii Geoje”. Aceste cuvinte, publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Tematic Haegeumgang din Geoje, Coreea de Sud, anunță expoziția acuarelistului Ion Carchelan din Republica Moldova. Lucrările sale vor fi admirate în Galeria 5 a muzeului amintit, în perioada 7-30 iulie 2026. 

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